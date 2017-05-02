القاهرة - اخبار مصر

ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة لجهات التسويق لتسجل 359 الف و565 طن  منذ فتح باب التوريد وحتي امس ،  مقابل 395 الف و523 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ،  ودخل  موسم التوريد مرحلة الذروة  بارتفاع معدلات استلام الاقماح  والتي تضاعفت لتصل الي 70 ألف طن يتم توريدها  يوميا  .
وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد ساعات العمل في الصوامع  ليستمر استلام القمح  إلى التاسعة مساءا بدلا من السادسة  للتيسير علي الموردين ، واستلام جميع الكميات وعدم تأجليها لليوم التالي