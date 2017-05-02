القاهرة - اخبار مصر

ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة لجهات التسويق لتسجل 359 الف و565 طن منذ فتح باب التوريد وحتي امس ، مقابل 395 الف و523 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، ودخل موسم التوريد مرحلة الذروة بارتفاع معدلات استلام الاقماح والتي تضاعفت لتصل الي 70 ألف طن يتم توريدها يوميا .

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد ساعات العمل في الصوامع ليستمر استلام القمح إلى التاسعة مساءا بدلا من السادسة للتيسير علي الموردين ، واستلام جميع الكميات وعدم تأجليها لليوم التالي