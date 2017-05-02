القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة خلال مارس الماضي بشأن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتختص مجموعة العمل بحل كافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري فضلا عن العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10 % عن عام 2015 كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة السوق المصرية.