القاهرة-أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف أول الليل مائل للبرودة فى آخره كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح

أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :الصغرى العظمى القاهرة 20 29 الإسكندرية 18 23 مطروح 16 23 بورسعيد 18 25 دمياط 17 25 بلطيم 17 26 الإسماعيلية 16 30 السويس 16 30 العريش 14 25 نخل 13 30 طابا 14 31 الطور 19 31 مرسى علم 23 32 الغردقة 22 31 .