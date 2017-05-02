جنوب سيناء- أ ش أ

استقبل ميناء شرم الشيخ صباح اليوم الثلاثاء السفينة السياحية “ارتانيا” وعلى متنها 1045 سائحا قادمة من ميناء الغردقة وترفع علم الباهاماس, وذلك في إطار رحلاتها بالموانيء المصرية وتغادر متجهة لعبور قناة السويس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ملاك يوسف – في تصريح له اليوم الثلاثاء – أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة التي يبلغ طولها 198 مترا وعرضها 29 مترا أثناء دخولها للميناء, وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات ومغادرة السياح لزيارة مدينة شرم الشيخ.