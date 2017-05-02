اخبار مصر - شيماء صالح

اكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وجود حالة طوارئ باللجنة للانتهاء من القوانين الخاصة بالعمال استجابة لتكلفيات الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء احتفالات عيد العمال.

وأضاف المراغي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن النواب سيعقدون جلسات استماع لرجال الاعمال والنقابات العمالية، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لاستطلاع رأيهم بشأن الصياغة النهائية للقانون.

وشدد على سعى اللجنة لإقرار مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد الحالي مطالبا باستدعاء وزير القوي العاملة، يوم الخميس المقبل لحسم المواد المؤجلة بالقانون وأبرزها”الاضراب”.