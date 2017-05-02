مرسى مطروح أ ش أ

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح اليوم /الثلاثاء/ محاولة تسلل 11 شخصkا للحدود المصرية الليبية ودخول الأراضي الليبية بطريقة غير مشروعة, عبر الدروب الصحراوية بنطاق مدينة السلوم .

وكان مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري, قد تلقى إخطارkا من قسم شرطة السلوم يفيد بضبط 11 شخصkا بينهم 3 من المنيا وواحد من كل من البحيرة والدقهلية والإسكندرية و5 من سوهاج, وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة في طريقهم إلى الأراضي الليبية عبر دروب الصحراء الغربية بالسلوم..وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ويجرى العرض على النيابة.