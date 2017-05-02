القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 17.95 جنيه للشراء و18.05 لبيع وفي البنك التجاري الدولي وبنك الأهلي اليوناني وبنك البركة – مصر سجل سعر الدولار 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها, و18.10 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 18.07 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع.