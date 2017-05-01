دبي - رويترز

اكد المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في 3 عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وذكر جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس “مصر بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير ..سيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى. سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم”.

ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر.