وزارة الداخلية تكرمالروضات الفائزة في مسابقة روضات الأطفال 2017/05/02 - 11:53 وزارة الداخلية تكرمالروضات الفائزة في مسابقة روضات الأطفال2017-05-02T11:53:45+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر مظاهرات ومسيرات تعم دولاً عدة في عيدالعمال مصر تحتفل بعيد العمال وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها
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