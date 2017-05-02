طرابلس - أ ش أ

لقي 26 شخصاً مصرعهم وأصيب آخران، جراء أعمال العنف بكافة المدن الليبية خلال شهر أبريل الماضي.

وذكر تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة وثقت مقتل 26 مدنياً، وحالتي إصابة بجروح، وكان من ضمن الضحايا 23 رجلاً لقوا مصرعهم وآخر أصيب بجروح، وامرأة واحدة لقيت مصرعها وأخرى أصيبت بجروح، كما لقي طفلان مصرعهما.

وأضاف التقرير أن إطلاق النيران تسبب بأغلبية القتلى مقتل 12 وإصابتين بجروح، وتلى ذلك الغارات الجوية، والتي أدت إلى مقتل 6 مدنيين والقصف 4 أشخاص ومخلفات الحرب من المتفجرات 4 آخرين .