مونبيليه - أ ش أ

واصل الجزائرى رياض بودبوز, نجم مونبيلييه الفرنسي, مسلسل تألقه في الدوري الفرنسي حيث حقق خلال المواجهة أمام ليل رقما قياسيا جديدا لم يسبقه إليه أي لاعب منذ انطلاق الموسم الجديد 2016-2017.

و كان لاعب الخضر قد أهدى 9 تمريرات حاسمة لزملائه, وهو أفضل رقم تم تحقيقه في النسخة الحالية من البطولة .

يشار إلى أن رياض بودبوز يحتل المركز الأول في تصنيف هوسكورد, الموقع المختص في الإحصاءات و الأرقام, الخاص بأفضل لاعبي الموسم الحالي.

و سجل بودبوز 11 هدفا و صنع 9 أهداف أخرى في النسخة الحالية من الدوري الفرنسي , وقد باتت أيام بودبوز معدودة مع ناديه الحالي, في ظل تواجد رغبة كبيرة من عدة أندية كبرى في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.