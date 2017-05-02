البحر الاحمر. أحمد عوض

قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتكليف شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ” بتروسيف ” بتنظيم عدد من التجارب العملية الرئيسية للإستجابة الفعالة والسريعة لمواجهة أي تسربات بترولية بالبحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل بالتعاون مع شركات قطاع البترول وكافة الجهات المعنية.

وقام المهندس / عماد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف بالتخطيط لتنفيذ مناورة رئيسية على مواجهة تلوث بحري بترولي بمنطقة بحرية بجبل الزيت وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2018 ، حيث ستشارك في التجربة المعدات وأطقم المكافحة العاملة في عدد 7 مراكز مكافحة منها عدد 5 مراكز رئيسية بحرية تنتشر على سواحل مصر علاوة على عدد 2 مركز مكافحة نهري أحدهما بمنطقة التبين جنوب القاهرة والآخر بمحافظة أسوان .

كما يشارك في التجربة كل من شركة جابكو – سوكو – زيتكو – الشركة العامة – شركة الأمل – شركة جمسة – محافظة البحر الأحمر – جهاز شئون البيئة .