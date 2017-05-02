دمشق - أ ش أ

أعلنت مصادر سورية أن قوات سوريا الديمقراطية “إحدي فصائل المعارضة المسلحة” رفعت العلم السوري على مبنى عسكري في قرية مرعناز التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب، التي كان تنظيم داعش قد سيطر عليها في وقت سابق.

يأتي هذا في وقت قصفت فيه مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

كما قصفت مواقع أخرى لتلك القوات في بلدتي عين دقنة ومرعناز، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.