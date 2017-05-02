اخبار مصر - احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة وادى سفاجا و على متنها 63 الف طن قمح روسى لصالح هيئة السلع التموينية حيث يتم اتخاذ اللازم من اجراءات من الجهات المعنية نحو فحص الشحنة قبل السماح بالافراج عنها .

كما يستعد الميناء لاستقبال العبارة محبة و على متنها 1003 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى و العبارة مسرة و على متنها 43 راكبا و شاحنة و 21 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 60 شاحنة فيما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 250 راكبا و شاحنة و 2 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس 101 راكبا و 101 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة عمان و على متنها 870 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى و السفينة بوسيدون اكسبريس 18 راكب و 81 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 36 شاحنة فيما غادرت العبارة عمان و على متنها 200 معتمر متجهة لميناء ينبع السعودى و العبارة مسرة و على متنها 341 راكب و 19 شاحنة و 1 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 71 شاحنة .