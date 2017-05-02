اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوخم الثلاثاء على صعود بدعم من مشتريات المؤسسات الاجنبية والعرب.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.64 % ليبلغ مستوى 12512.57 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 1.24 % مسجلا 2026.21 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.88 % مسجلا 11699.92 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.45 % ليبلغ مستوى 586.11 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.39 % ليبلغ مستوى 1345.57 نقطة.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال في تصريح لموقع اخبار مصر ان الجلسة فتحت على صعود بعد انتهاء البيع العشوائي واستقرار اسعار الاسهم.

وذكرت ان السوق استفادت من دخول الاموال الذكية واخذت في بناء المراكز في المحافظ من جديد وارتفعت علي اثرها الاسهم القيادية والتي اشاعت روح التفاؤل لبقية المتعاملين وبقية الاسهم.