سول - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، إن قاذفتي “بي-1 بي” أمريكيتين، أرسلتا فوق شبه الجزيرة الكورية، في تدريب مشترك مع القوات الجوية لكوريا الجنوبية.

وذكر مون سانج جيون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن إرسال القاذفتين الأمريكيتين جاء في إطار مساع لردع الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية، ورداً على التهديدات التي تشكلها البرامج النووية والصاروخية للشمال.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه بيونج يانج إنها ستعزز قوتها النووية “إلى الحد الأقصى بطريقة متتالية في أي وقت” في مواجهة ما تصفه بالعدوان والهستيريا الأمريكية.