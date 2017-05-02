القاهرة - أ ش أ

تحيي فرقة “الطنبورة”البورسعيدية حفلها الثابت الذي يقام الخميس الأول من كل شهر على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية.

وتقدم الفرقة أروع أغاني تراث الضمة البورسعيدي منها “يابلبل الأفراح غني”,و”شفت القمر”,و”بتغني لمين ياحمام”,بالإضافة إلى أغاني المقاومة الشعبية والبحر والصيادين وأدوار الضمة القديمة.

تعد فرقة “الطنبورة “أهم فرق مركز المصطبة,وقام المركز بالتعاون مع شركة أجنبية بإنتاج ألبومين عالميين بعنوان”بين الصحراء والبحر”، و”أصحاب البمبوطي”,كما أنتج محليا 3 ألبومات بعنوان “نوح الحمام”و”أهوى قمر”,بالإضافة إلى أحدث ألبوم “يناير 26”.