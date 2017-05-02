لندن - رويترز

اكد مينو رايولا، مدير أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، إن مهاجم مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خضع لجراحة ناجحة في الركبة اليمنى، لعلاج قطع في الرباط الصليبي.

وأصيب هداف يونايتد هذا الموسم، خلال الفوز (2-1) على أندرلخت، في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي، الشهر الماضي، وسيغيب لفترة طويلة.

وخضع اللاعب، البالغ عمره 35 عامًا، والذي ينتهي عقده مع يونايتد بنهاية الموسم، للجراحة بالولايات المتحدة، وبدأ برنامج إعادة التأهيل.

واضاف رايولا في بيان: “زلاتان إبراهيموفيتش، خضع لجراحة ناجحة في الركبة. وسيتعافى بشكل كامل، ولا يعاني من إصابة تنهي مسيرته في الملاعب”.

وأشار الى ان اللاعب بدأ مرحلة إعادة التأهيل.

كان إبراهيموفيتش، وعد محبيه عبر تطبيق إنستجرام، بأن يعود قويًا، بينما ارتدى لاعبو يونايتد، قمصانًا تحمل اسمه هو والمدافع ماركوس روخو، قبل الفوز 2-0 على بيرنلي، في الدوري يوم 23 أبريل/نيسان.

ويحل يونايتد، ضيفًا على سيلتا فيجو الإسباني، يوم الخميس، بذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.