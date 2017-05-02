القاهرة-أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناةوالرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 19 والإسكندرية 24 والصغرى 18 ومطروح 23 والصغرى 14وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة 19 30 الإسكندرية 18 24مطروح 14 23بورسعيد 18 25دمياط 17 25بلطيم 17 24الإسماعيلية 14 31 السويس 14 31 العريش 12 26 نخل 13 31

طابا 13 32 الطور 18 29 مرسى علم 20 32