لندن - أ ش أ

كشف خبراء ترتيب حفلات الزفاف في بريطانيا إن بعض الفتيات أصبحن يطلبن الآن صناعة باقات الزفاف الخاصة بهن من الكرنب والذرة الحلوة ونباتات عصارية وصبار ليكون لها طابع خاص.

وأوضحوا أن زهرة “الأشفيريا” العصارية القادمة من المكسيك أصبحت الآن موضة سائدة في حفلات الزفاف الحديثة، إضافة إلى نباتات تحمل ألوانا غير تقليدية مثل الرمادي.

وأشار الخبراء إلى أن موضة النباتات العصارية بدأت بالأساس في الولايات المتحدة، ربما بسبب وجود مناخ جاف في بعض أرجاء أمريكا، وهو المناخ الذي تنمو فيه هذه النباتات.