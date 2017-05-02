القاهرة - اخبار مصر

تنطلق فى التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، المواجهة القوية المنتظرة بين فريقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويتسلح ريال مدريد حامل اللقب – بعاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز من فرصة فى التأهل للنهائى للمرة الثانية على التوالى، قبل مواجهة الإياب التى تقام فى معقل أتلتيكو مدريد “فيسنتى كالديرون”، 10 مايو الجارى.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد, 21 لاعبا لخوض مباراة أتلتيكو مدريد .

فيما سيغيب عن الدربي المدريدي الويلزي جاريث بيل, الذي واصل اليوم تعافيه بمران منفرد من إصابة جديدة في العضلة الخلفية, والبرتغاليان بيبي وكوينتراو .

وتضم القائمة كلا من : كيلور نافاس وكيكي كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وفاران وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وإيسكو وماركو وأسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وماريانو وموراتا.

فى المقابل، يحلم أتلتيكو مدريد باستكمال مشواره من أجل التأهل

للنهائى والتتويج بلقب تشامبيونزليج للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما نجح فى الإطاحة بفريق ليستر سيتى الإنجليزى من الدور ربع النهائى بمجموع المباراتين 2/1، وسبقه بالفوز على باير ليفركوزن الألمانى فى ثمن النهائى.

ويعانى اتلتيكو من غياب العديد من العناصر المؤثرة فى مواجهة ريال مدريد، على رأسها المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، بالإضافة إلى الثنائى فيرسالكو وسافيتش.

ويعتبر ديربى مدريد بين ريال واتلتيكو تكرارا لنهائى دورى أبطال أوروبا عامى 2014 و2016، حيث نجح ريال مدريد فى حسمهما لصالحه فى المرتين، الأولى فى لشبونة بنتيجة 4 / 1 فى الأشواط الإضافية، والأخيرة بركلات الترجيح 5/3 فى ميلانو.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة تزيد من أسهمه فى التأهل للنهائى، من أجل إقصاء الريال والثأر لهزيمة فى النهائى مرتين.

ونجح ريال مدريد فى تحقيق الفوز 4 مرات خلال المواجهات السابقة بين الفريقين فى المسابقة الأوروبية ، مقابل انتصار وحيد لأتلتيكو، فيما انتهت مباراتين بالتعادل .