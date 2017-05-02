القاهرة - اخبار مصر

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، اثنتان منها فى الرابعة إلا الربع عصرا، حيث يلعب مصر المقاصة مع أسوان باستاد الفيوم، والشرقية مع بتروجت باستاد بنها، بينما تجمع المباراة الثالثة فريقى النصر للتعدين والاتحاد السكندرى فى السادسة مساء باستاد أسوان.

المقاصة واسوان

يسعى مصر المقاصة لتحقيق الفوز على ضيفه اسوان بهدف استغلال تعثر الأهلى المتصدر أمام الانتاج الحربي حيث يحتل المقاصة المركز الثاني برصيد 60 نقطة .

وسيحاول الفريق مواصلة صحوته بعدما تخطى خسارته فى الجولة قبل الماضية أمام دجلة، قبل أن يعود ويفوز فى الجولة السابقة على الداخلية .

فى المقابل، يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تبعده عن منطقة الهبوط ، خاصة أنه حقق بنتائج جيدة فى الجولات الماضية، بفوزه على طلائع الجيش فى الجولة 24، وعلى النصر للتعدين فى الجولة 25، وتعادله مع الشرقية فى الجولة 26 .

واختارت اللجنة الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة مصر المقاصة وأسوان على أن يعاونه سيد حسن وهيثم رمضان والحكم الرابع محمد فاروق.

الشرقية وبتروجيت

وسيحاول الشرقية صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة، استغلال ظروف ضيفه البترولى ليفوز على بتروجت الذي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة .

ويعانى بتروجيت من عدم الاستقرار الفنى برحيل مدربه حسن شحاتة وإسناد المهمة لمدرب مؤقت، قبل أن يتم الاستقرار على محمد يوسف مديرا فنيا جديدا.

وأعلن محمد ثابت القائم بأعمال المدير الفني لفريق بتروجيت, قائمة الفريق التي سيواجه بها نادي الشرقية .

وضمت قائمة الفريق البترولي; حراس المرمى: محمد أبو النجا وعمرو أسامة.. وخط الدفاع: أسامة محمد ومحمد عبد الفتاح وأمير عابد ومحمد أحمد وطه عادل وكريم يكن وعمرو حسن.. وخط الوسط: أحمد العجوز وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى شبيطة وهشام فتح الله ومحمد رمضان ومحمد أحمد وأحمد الشناوي.. أما في خط الهجوم جيمس تيدي ووائل فراج.

ويغيب عن صفوف بتروجيت كل من: على فرج وفيكتوري أومو ديابي ومحمد دبش وشيملس بيكلي, بينما يغيب حسام حسن بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويحكم مباراة الشرقية وبتروجيت الحكم سعيد حمزة , ويعاونه أسامة السيد ونور سعيد , والحكم الرابع علاء حافظ .

النصر للتعدين والاتحاد

ويسعى النصر للتعدين استغلال لعبه على أرضه من أجل الفوز على الاتحاد، بهدف تحسين موقفه فى الجدول الذى يحتل فيه المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 37 نقطة.

وفى الوقت الذى استعاد فيه الاتحاد خدمات مهاجمه الكونغولى كاسونجو بعد شفائه من إصابة أبعدته لفترة تزيد على شهرين، سيفتقد الفريق لجهود المهاجم محمد سالم للإصابة، لكن كاسونجو سيكون إضافة لهجوم الاتحاد إلى جانب خالد قمر ومحمد ناجى جدو.

ويدير لقاء النصر للتعدين والاتحاد , الحكم محمد علي شطا , ويعاونه هشام طلب وعلاء مصطفى , والحكم الرابع طلعت السيد.