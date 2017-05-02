اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الدكتور خالد نجاتى نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الاعلان عن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاسبوع الماضى يعتبر بمثابة الاب الروحى لهذه المشروعات وبعد حل الصندوق الاجتماعى للتنمية ودمجه فى الجهاز والذى كان يمول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر اصبح دوره حيوى وسيكون نشط فى دفع انجاز المشروعات الصغيرة وجاء ذلك فترة من تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزى لاتاحة التعامل معها فى البنوك المصرية من المتقدمين بطلبات التمويل لانها كانت غير متاحة قبل ذلك

واكد الدكتور خالد نجاتى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان الجهاز يوحد الجهات التى تفحص المشروعات ودراسات الجدوى فيها سواء كانت تجارية او زراعية او صناعية جحيث يشمل الجهاز لجنة الامناء وبعضويته الوزراء المعنيين وهى تحت اشراف رئاسة الوزراء التى تشرف على تنفيذ التوصيات التى يضعها مجلس الامناء حول المشروعات المتقدمة واكد ان الجهاز سيدرس سوق الاعمال وكيفية نشر خريطة خاصة بنوعيات مشروعاتها فى محافظات الجمهورية طبقا للاحتياجات والامكانيات وتاهل المتقدمين للحصول عليها لادارتها وانجاحها

واشار نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى اهمية التركيز على شباب الخريجين الجدد فى منحهم هذه المشروعات واشار الى اهمية وجود برامج تدريبية يتم تنظيمها بالجهاز للشباب المتقدم للحصول على تمويل المشروعات لتوعيتهم فى اختيار نوعية المشروع المناسب ودراسة الجدوى وكيفية ادارة المشروع وكيفية تسويق المنتجات ليكتب لمشروعه النجاح واوضح ان هناك ادوات تمويلية مصرفية وادوات تمويل غير مصرفية ومنها البورصة وكل منهم يخضع لادارة مختلفة عن الاخرى فيجب التنسيق فى تكامل المشروعات التى تطرح لكل جانب وخاصة الصناعات التكميلية للمشروعات الكبيرة

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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