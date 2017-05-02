اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الشيخ اسلام النواوى وهو من شباب علماء وزارة الاوقاف حول كيفية تاكد العبد من رضا الله عليه او غضبه منه ، ان الدنيا دار امتحان والله خلق عباده للامتحان فلن يكلمهم اثناء الامتحان وكل بنى آدم خلقوا على الفطرة وعلى احساسهم بوجود الله واكد ان تغير الفطرة وفسادها ياتى من كثرة الذنوب والتعود عليها فيبعد العبد عن الاحساس بالله وعن شعوره برضاه او غضبه عنه ، وحول الزكاة اكد ان اخراجها ليس مرتبط بشهر رمضان ويمكن اخراجها فى اى شهر عربى لانها تحسب بالشهور العربية القمرية فى حساب مرور عام او حول واحد على المال الفائض عن الحاجة واكد انها تجوز ان تخرج مال او اكل او ملبس

واكد الشيخ اسلام النواوى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان متلقى الزكاة قد حددهم رب العالمين فى القرآن بالنص وهم ثمانية الفقراء والمساكين: هم الأحسن حالًا بقليلٍ من الفقرا والعاملون عليهاأي الأشخاص الذين يجمعون الزَّكاة من النَّاس، والمؤلفة قلوبهم وهو من المسلمين او غير المسلمين و الرِّقاب وهم العبيد لمساعدتهم على التخلص من الرق والغارمون وهم كل من عليه دين للناس ولايستطيع ان يسدده وفي سبيل الله وهو مايقصد به دفع المال لتجهيز الجيش للدفاع عن الوطن و ابن السَّبيل: هو المسافر من ديارٍ إلى أخرى ولايملك المال

وحول وصاية الميت فى الدفن فى مكان محدد اكد عالم وزارة الاوقاف ان تنفيذ الوصية يكون واجب اذا كانت ممكنة واذا تعذر تنفيذها فلا ذنب على اهل المتوفى ، واكد انه اذا خرج الامام من الصلاة لاى طارئ المّ به ، يتقدم شخص يتبعه وصاحب دين وعلم لامامة الصلاة واكمالها بالمصلين ولا تنفض الصلاة او تلغى ، ةاكد ان الصدقة من العبادات التى لاتتوقف ثوابها فيمكن ان يستمر ويتضاعف فالزكاة فرض ولكن الصدقة هو اخراج المال لوجه الله بغرض التقرب اليه لان الانفاق من اكثر العبادات تقربا الى الله

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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