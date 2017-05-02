فاليتا - أ ف ب

دعا رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثالث من يونيو.

وبذلك فان موسكات (43 عاما) زعيم الحزب العمالي منذ 2008 الذي انتخب على راس الحكومة في 2013، يضع منصبه على المحك قبل عام من انتهاء ولايته في الوقت الذي تتولى فيه مالطا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى 30 يونيو.

وقال موسكات امام حشد غفير في فاليتا تجمع لمناسبة عيد العمال “الجميع على علم بالهجمات التي شنت علي وعلى اسرتي في الايام الاخيرة، انا لا اخشى شيئا لاني نظيف اليدين”.

وبعد اتهام وزير الطاقة ورئيس ديوان موسكات، اشتبه قبل ايام في حيازة زوجته حسابا “اوف شور” كشف عنه في سياق فضيحة “وثائق بنما”.

ومع ان حيازة مثل هذا الحساب ليست غير قانونية، فان ذلك يبقى مرتبطا برغبة في التهرب الضريبي.

ونفت ميشال موسكات بشدة المزاعم بشأن حيازتها هذا الحساب.

وتم فتح تحقيق قضائي لكن نتائجه لن تصدر قبل الانتخابات.