أخبار مصر - وكالات

قدم وزير هندي عصي خشبية للمئات من العرائس خلال حفل زواج جماعي في الهند، وطالبهن باستخدام العصي ضد أزواجهن إذا أدمنوا على شرب الكحوليات أو أساءوا لهن.

وتحمل العصي، التي يطلق عليها محليا “موجريس” وتستخدم عادة أثناء غسل الملابس، رسالة مطبوعة عليها تقول “هدية لضرب المخمورين، الشرطة لن تتدخل”.

وقد قام جوبال بهارجافا، الوزير بولاية مادهيا براديش بوسط الهند، بتوزيع 700 عصي في حفل زواج جماعي للفقراء، قام بتنظيمه في بلدته جراهاكوتا.

وقال الوزير من عاصمة الولاية بوبال “المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية العنف الأسري خاصة الذي يحدث بسبب إدمان الكحوليات حيث إن الشرطة لا تستطيع السيطرة على خطورة المشروبات الكحولية غير القانونية”.

وأضاف “العصي ذات نفعين، يمكن للنساء استخدامها في الغسيل، وإذا لم يستمع لهن أزواجهن واستمروا في الإساءة الجسدية لهن، يمكن أن تتحول العصي لأداة للدفاع عن النفس”.