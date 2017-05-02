صحافة عربية: حماس تقبل بقيام دولة فلسطينية على حدود 67
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 مايو
المدينة السعودية
* حماس تقبل بقيام دولة فلسطينية على حدود 67.
* البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة الاستيطان مع نتنياهو.
* ترامب مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية.
* المجموعة الأممية حول جرائم حرب سوريا تتأهب لمباشرة عملها.
* بلير: سألطخ يدي بالسياسة مجدداً.
* روسيا تقترح إدخال قوات فصل محايدة إلى سوريا.
* عرض عسكري في ذكرى تحرير المكلا والساحل من الإرهابيين.
* واشنطن: القرار 2216 والمبادرة الخليجية أساس أي حل باليمن.
الإمارات اليوم
* بلير يسعى للعودة إلى الحياة السياسية بمواجهة «بريكست».
* جون دين: إدارة ترامب الأسوأ في العصر الحديث.
* ترامب يؤكد عدم وجود اتصالات مع أوباما.
* بغداد تحرر الموصل قبل نهاية مايو.
* «الهلال الأحمر» توزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية ميفعة في شبوة.
* 7000 أصم في الكويت.. ومشروع لتقديم لغة الإشارة بـ «الفصحى» قريباً.
* إسبانيا تشهد نقصاً متزايداً في عدد سكانها.
القبس الكويتية
* واشنطن تحذر من السفر لأوروبا بسبب تهديدات إرهابية.
* قمة سعودية – قطرية تبحث اليمن وسوريا.
* مقترح روسي لإقامة 4 مناطق آمنة في سوريا.
* هجوم إسرائيلي متوقع على أهداف إيرانية في سوريا.
* ماكرون للاتحاد الأوروبي: الإصلاح.. أو «فرنكست».
* ترامب «سيتشرف» بلقاء زعيم كوريا الشمالية.
أضف تعليقاً