القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 مايو

المدينة السعودية

* حماس تقبل بقيام دولة فلسطينية على حدود 67.

* البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة الاستيطان مع نتنياهو.

* ترامب مستعد للقاء رئيس كوريا الشمالية.

* المجموعة الأممية حول جرائم حرب سوريا تتأهب لمباشرة عملها.

* بلير: سألطخ يدي بالسياسة مجدداً.

* روسيا تقترح إدخال قوات فصل محايدة إلى سوريا.

* عرض عسكري في ذكرى تحرير المكلا والساحل من الإرهابيين.

* واشنطن: القرار 2216 والمبادرة الخليجية أساس أي حل باليمن.

الإمارات اليوم

* بلير يسعى للعودة إلى الحياة السياسية بمواجهة «بريكست».

* جون دين: إدارة ترامب الأسوأ في العصر الحديث.

* ترامب يؤكد عدم وجود اتصالات مع أوباما.

* بغداد تحرر الموصل قبل نهاية مايو.

* «الهلال الأحمر» توزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية ميفعة في شبوة.

* 7000 أصم في الكويت.. ومشروع لتقديم لغة الإشارة بـ «الفصحى» قريباً.

* إسبانيا تشهد نقصاً متزايداً في عدد سكانها.

القبس الكويتية

* واشنطن تحذر من السفر لأوروبا بسبب تهديدات إرهابية.

* قمة سعودية – قطرية تبحث اليمن وسوريا.

* مقترح روسي لإقامة 4 مناطق آمنة في سوريا.

* هجوم إسرائيلي متوقع على أهداف إيرانية في سوريا.

* ماكرون للاتحاد الأوروبي: الإصلاح.. أو «فرنكست».

* ترامب «سيتشرف» بلقاء زعيم كوريا الشمالية.