أخبار مصر - وكالات

إقتحم متظاهرون من المعارضة الفنزويلية الإثنين قاعدة عسكريّة في شرق كاراكاس.

وحصل ذلك في قاعدة الجنرال فرانشيسكو دي ميرندا الجوية، حيث أقدم متظاهرون على إزالة جزء من السياج خلال مسيرة ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو.

ودخلت مجموعات صغيرة من المتظاهرين إلى القاعدة، لكنّ قوات الأمن طردتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش.

وألقى المحتجّون من جهتهم حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود.

ورفضت المعارضة الفنزويلية دعوة مادورو إلى صياغة دستور جديد للبلاد.