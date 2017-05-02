اثينا - رويترز

قال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس إن اليونان توصلت إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بشأن حزمة الإنقاذ الموجهة لها مما يمهد الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.

ويمثل الاتفاق الذي يتضمن إصلاحات في مجال العمالة والطاقة بالإضافة إلى خفض المعاشات وزيادة الضرائب علامة فارقة في المحادثات بين الجانبين والتي بدأت في أواخر أكتوبر في إطار أحدث مراجعة لخطة إنقاذ اليونان وكان من المتوقع الانتهاء منها أواخر العام الماضي.

وقال تساكالوتوس للصحفيين “تم إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا…الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيف الدين”.