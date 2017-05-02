صحافة مصرية: صدقى صبحى: مستمرون فى تعزيز قدرات القوات المسلحة
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 مايو
الأهرام
* صدقى صبحى: مستمرون فى تعزيز قدرات القوات المسلحة.
* أبو الغيط: لا بديل عن الجامعة العربية.
* البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون الاستثمار.
* مميش: تطوير موانى منطقة القناة.
* رئيس الوزراء يوجه بوضع خطط لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
* ضبط 12 مشتبها بهم وتدمير ٦ عشش و٤ دراجات نارية بوسط سيناء.
* وزير الخارجية فى كمبالا لتسليم الرئيس الأوغندى رسالة من السيسى.
* الحكومة السعودية تقر اتفاقيتى الدفاع المدنى ومنع التهرب الضريبى مع مصر.
* وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ طريق شبرا ـ بنها الحر.
* وزير التموين: 110 منافذ لمعرض «أهلا رمضان» بالمحافظات.
* تقرير دولى: 2.9 مليار دولار فرص توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس.
* محافظ الأقصر يقرر إلغاء انتداب المعلمين إلى الوظائف الإدارية.
* ضبط مسئول بشركة أدوية وآخر لاستيلائهما على منتجات بأكثر من 9 ملايين.
* مصرع إرهابيين من أعضاء لجان الحراك المسلح فى تركيا.
* هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة يؤكد الدورى الجديد سيبقى مجموعة واحدة.
الأخبار
* صدقي: نمضي قدماً لتطوير المنظومات القتالية والفنية والمتخصصة.
* رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
* قروض بفائدة ٥٪ لصغار المربين وشباب الخريجين لإحياء مشروع «البتلو».
* المراغي: الإنتاج سبيلنا الوحيد لتحقيق النمو.
* وهب الله: مشروع قانون لصرف بدل الإجازات فور الخروج علي المعاش.
* قضايا الدولة: حكم تعويض إسرائيل تجاري ولا يخص الحكومة.
* اليوم .. البرلمان يوافق نهائياً علي علاوة الـ١٠٪.
* «فتاة العربة» بالمدينة المنورة لبدء مناسك العمرة.
* باكورة مدينة الأثاث بدمياط جاهزة للافتتاح.
* بث جلسات “النواب” حول تيران وصنافير علي الهواء مباشرة.
* مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب أتوبيس من أعلي الدائري.
* السجن المشدد 15 عاما لخاطفي تلميذة الإعدادي بالشرقية.
* اليوم.. المقاصة يسعي أمام أسوان لاستغلال تعثر الأهلي.
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