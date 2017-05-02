القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 2 مايو

الأهرام

* صدقى صبحى: مستمرون فى تعزيز قدرات القوات المسلحة.

* أبو الغيط: لا بديل عن الجامعة العربية.

* البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون الاستثمار.

* مميش: تطوير موانى منطقة القناة.

* رئيس الوزراء يوجه بوضع خطط لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

* ضبط 12 مشتبها بهم وتدمير ٦ عشش و٤ دراجات نارية بوسط سيناء.

* وزير الخارجية فى كمبالا لتسليم الرئيس الأوغندى رسالة من السيسى.

* الحكومة السعودية تقر اتفاقيتى الدفاع المدنى ومنع التهرب الضريبى مع مصر.

* وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ طريق شبرا ـ بنها الحر.

* وزير التموين: 110 منافذ لمعرض «أهلا رمضان» بالمحافظات.

* تقرير دولى: 2.9 مليار دولار فرص توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس.

* محافظ الأقصر يقرر إلغاء انتداب المعلمين إلى الوظائف الإدارية.

* ضبط مسئول بشركة أدوية وآخر لاستيلائهما على منتجات بأكثر من 9 ملايين.

* مصرع إرهابيين من أعضاء لجان الحراك المسلح فى تركيا.

* هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة يؤكد الدورى الجديد سيبقى مجموعة واحدة.

الأخبار

* صدقي: نمضي قدماً لتطوير المنظومات القتالية والفنية والمتخصصة.

* رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

* قروض بفائدة ٥٪ لصغار المربين وشباب الخريجين لإحياء مشروع «البتلو».

* المراغي: الإنتاج سبيلنا الوحيد لتحقيق النمو.

* وهب الله: مشروع قانون لصرف بدل الإجازات فور الخروج علي المعاش.

* قضايا الدولة: حكم تعويض إسرائيل تجاري ولا يخص الحكومة.

* اليوم .. البرلمان يوافق نهائياً علي علاوة الـ١٠٪.

* «فتاة العربة» بالمدينة المنورة لبدء مناسك العمرة.

* باكورة مدينة الأثاث بدمياط جاهزة للافتتاح.

* بث جلسات “النواب” حول تيران وصنافير علي الهواء مباشرة.

* مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب أتوبيس من أعلي الدائري.

* السجن المشدد 15 عاما لخاطفي تلميذة الإعدادي بالشرقية.

* اليوم.. المقاصة يسعي أمام أسوان لاستغلال تعثر الأهلي.