واشنطن - أ ف ب

جدّدت الولايات المتحدة مساء الإثنين تحذيراتها من خطر اعتداءات “إرهابية” في أوروبا، وذلك إثر اعتداءات شهدتها في الأسابيع الأخيرة كلّ من فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا.

وتصدر الخارجية الأميركية بانتظام إشعارات لتنبيه مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون إلى الخارج.

وقالت في بيان إنّ “وزارة الخارجية تحذّر المواطنين الأمريكيين من التهديد المستمر للاعتداءات الإرهابية في كلّ أنحاء أوروبا” وتحدثت عن “الأحداث الأخيرة في فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا”.

وأضافت وزارة الخارجية أنّ ذلك “يُبرهن أنّ (تنظيمي) داعش والقاعدة والفروع التابعة لهما، لديها قدرة على التخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية في أوروبا”.

وتابعت أنّ الولايات المتحدة قلقة من اعتداءات ضدّ “مواقع سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية وفنادق ونوادٍ ومطاعم ودور عبادة وحدائق ومناسبات عامة ومدارس ومطارات” من خلال “أسلحة نارية ومتفجرات وسيارات وأسلحة بيضاء”.