القاهرة - أخبار مصر

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى حوالى الساعة 11.45 مساء الاثنين قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالإقتراب من القول الأمنى المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفر ذلك عن إستشهاد النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبدالحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة.

وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وتقوم القوات بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.