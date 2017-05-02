طرابلس - أ ش أ

أصيب شخصان جراء سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد مساء اليوم الاثنين.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي إن المستشفى استقبل جريحين جراء سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد، مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت البرغثي أن المستشفى استقبل كل من مروان زايد عيسى وعبدالعزيز راف الله فكرون إثر إصابتهما بشظايا مقذوف جراء سقوط قذيفة على منطقة الليثي.

وأضافت البرغثي، أن الجريحين حالتهم الصحية مستقرة وهم في غرفة الملاحظة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لم يستقبل أي وفيات.