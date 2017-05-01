نيويورك - أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة تحرير 36 إيزيديا من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي “استعبدهم” منذ أكثر من ثلاث سنوات، من الرجال والنساء والأطفال.

وأوضحت الأمم المتحدة مساء الإثنين أن الإيزيديين المحررين نقلوا إلى مراكز الأمم المتحدة في محافظة دهوك شمالي العراق، دون ذكر تفاصيل احتجازهم أو طريقة تحريرهم من قبضة التنظيم.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه تم تزويد المحررين بالضروريات الأولية، بما في ذلك السكن والملابس والإسعافات الأولية الطبية والنفسية والاجتماعية، فيما يجري جمع شملهم مع أسرهم، من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الحكومة الهولندية.

من جهتها قالت ليز جراندي، المنسق الإنساني للأمم المتحدة في العراق، إن المنظمة الدولية ستفعل كل ما في وسعها للإيزيديين الذين أنقذوا، مضيفة “ما تعانيه النساء والفتيات لا يمكن تصوره”.

وترجح تقارير الأمم المتحدة أن حوالي 1500 امرأة وفتاة من الإيزيديات رهن الاحتجاز لدى تنظيم داعش، وقد يتعرضن لانتهاكات جنسية مستمرة.