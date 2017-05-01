اخبار مصر -وكالات

للمرة الأولي سيتم تزيين السعفة الذهبية لمهرجان “كان” السينمائي بالألماس، حيث سترصع بـ 167 قطعة ألماس بمناسبة الاحتفال بالنسخة السبعين للمهرجان الشهير و20 عاما من الشراكة مع شركة المجوهرات السويسرية شوبارد.

والجائرة المصنوعة من 118 جراما من الذهب من عيار 0.694 قيراط تحتاج 40 ساعة بمشاركة سبعة من صانعي المجوهرات.

وحسب رويترز، صممت كارولين شوفوليه الرئيس المشاركة لشوبارد السعفة الذهبية في عام 1998 ويقدر أن قيمتها تتجاوز 20 ألف يورو.

ويقام مهرجان كان السينمائي هذا العام في الفترة من 17 إلى 28مايو ويرأس لجنة التحكيم بيدرو المودوفار المخرج الأسباني وستقدم الحفل الممثلة مونيكا بيلوتشي.