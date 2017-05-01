القاهرة - أخبار مصر

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان النمو السكاني يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، ونحن ندرس قوانين للحد من النمو السكاني في البلاد، ويجب تكاتف الدولة مع رجال الأعمال مع البنوك لتنمية القرى الأكثر احتياجا، وخاصة فيي الصعيد.

وأضاف الرئيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “أون إي” مساء اليوم الاثنين، ان الجمعيات الأهلية تبذل جهدا كبيرا مع الدولة في إعادة بناء ومساعدة القرى الأكثر احتياجا.

وأكد السيسي أن هناك خطط كبيرة من الدولة للقضاء على العشوائيات، موضحا ان هناك 180 ألف وحدة يتم إنشائها لاستيعاب سكان هذه المناطق العشوائية التي يعيش فيها الناس بتجمعات كبيرة مثل الدويقة وغيرها، وسيتم الانتهاء من الوحدات السكنية للمناطق الخطرة في 30 يونيو 2018، ومع تخصيص هذه الوحدات لسكان المناطق نكون قد قضينا تماما على مشكلة هذه المناطق العشوائية.

https://