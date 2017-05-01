اخبار مصر - وكالات

أصدر الأمير وليام وزوجته كيت صورة جديدة للأميرة شارلوت قبل يوم من عيد ميلادها الثاني.

وتظهر الأميرة الصغيرة في الصورة على أرضية قصر (أنمر هول)، مقر إقامة الأسرة، وهي ترتدي سترة صفراء مزينة بصور أغنام، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ومن المتوقع أن تقضي الأسرة مزيدا من الوقت في لندن خلال الأعوام المقبلة، حيث تقيم في قصر كنسينجتون، إذ سيلتحق الشقيق الأكبر لشارلوت، الأمير جورج (3 سنوات)، بإحدى مدارس لندن في سبتمبر المقبل.