نيويورك -رويترز

ينقل مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايكل مور السياسة إلى مسرح برودواي بعرض مسرحي وصف بأنه “سيحمل المشاهدين في رحلة عبر الولايات المتحدة “.

وقال منتجون اليوم الاثنين إن مور (63 عاما)، الذي فاز بجائزة الأوسكار والذي أخرج أفلاما تدعو للتأمل عن الأسلحة والحرب في العراق ونظام الرعاية الصحية الأمريكي، سيقدم أول عرض مسرحي له في يوليو بمسرحية (ذا تيرمز أوف ماي سرندر).

وستشهد المسرحية التي يستمر عرضها المحدود 12 أسبوعا استخدام مور الليبرالي لحس الدعابة اللاذع الذي يتميز به لانتقاد المشهد السياسي في واشنطن .