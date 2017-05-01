القاهرة أ ش أ

خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, فقرة في مران الفريق, اليوم الاثنين, لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش, الخميس المقبل, في الجولة ال`27 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل بنتيجة 1-1 أمس, الأحد, أمام الإنتاج الحربي في الجولة ال`26 من مسابقة الدوري.

من جهة أخرى, تعض حسين السيد لاعب الفريق, لكدمة قوية أثناء مران الفريق, حيث غادر اللاعب مران الفريق بعد إصابته بكدمة في كرة مشتركة مع عمرو بركات, ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي من أجل معرفة حجم إصابته.