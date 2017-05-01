عدن-أ ش أ

ذكرت (العربية) الإخبارية أن القوات السعودية قصفت عبر مدفعياتها اليوم الإثنين مواقع جديدة تحصنت فيها الميليشيات الحوثية وحرس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة حرض اليمنية بعد أن أطلقت الأخيرة قذائف متفرقة على محافظة الطوال الحدودية في منطقة جازان.

وأضافت القناة في نبأ عاجل أن القوات السعودية استهدفت تلك المواقع بعد محاولة الميليشيات الإقتراب من أطراف منطقة حرض لإطلاق المزيد من القذائف إلا أنه تم تحديدها عبر منظومة المراقبة الإلكترونية واستهدافها من خلال المدفعيات.