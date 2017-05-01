الخارجة أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور محمد السيد موسى أنه تم التعاقد مع 20 طبيبا استشاريا لمواجهة نقص أعداد الأطباء بمستشفيات المحافظة في تخصصات (باطنية, وجراحة, وأطفال, ونساء, وتخدير, ومسالك بولية), وجرى توزيعهم على جميع المستشفيات بالمراكز الإدارية بالمحافظة حسب الاحتياجات والأولويات.

وقال وكيل الوزارة – في تصريح اليوم الاثنين – إن المديرية تتغلب على مشكلة نقص الكوادر البشرية في الأطباء من خلال عدة محاور أهمها: نظام التعاقد فوق السن (بالمعاش), حيث تتعاقد المديرية عن طريق وزارة الصحة مع أطباء استشاريين في تخصصات طبية تحتاجها المحافظة بشكل ملح وضروري, لافتا إلى أن الاحتياج الفعلي والحقيقي للأطباء بنظام التعاقد هو 30 طبيبا لمواجهة العجز في بعض التخصصات الطبية.

وأوضح موسى أنه تم توزيع الأطباء المتعاقدين على مستشفيات الخارجة العام, والداخلة العام, وباريس المركزي, وبلاط المركزي, والفرافرة المركزي.