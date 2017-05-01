تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر 2017/05/01 - 21:43 تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر2017-05-01T21:43:14+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مظاهرات ومسيرات تعم دولاً عدة في عيدالعمال مصر تحتفل بعيد العمال وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال
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