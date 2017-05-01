أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

القوات المسلحة ماضية قدماً لتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظوماتها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التى تحظى بدعم وإهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. هذا ما أكد عليه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال افتتاحه المرحلة التجريبية لإطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكة الإتصال العسكرى لتحقيق التأمين الإشارى على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة، وعدد من المراكز التخصصية داخل سلاح الإشارة بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الإشارية.

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صدقى صبحى يفتتح أعمال تطوير منظومة التأمين الإشارى

واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية،قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بتوجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية بوسط سيناء.

ضبط 12 مشتبها بهم وتدمير 6 عشش بوسط سيناء

وعلى صعيد مجلس الوزراء.. فقد بحث رئيس المجلس المهندس شريف إسماعيل مع وزير الزراعة ونائبة الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

رئيس الوزراء ووزير الزراعة يبحثان تنمية الثروة الحيوانية

وبمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم الاثنين الأول من مايو، فقد وجها محافظا الإسكندرية محمد سلطان ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

محافظ أسيوط يهنيء الرئيس وعمال مصر بمناسبة عيد العمال

برلمانيا.. يستأنف مجلس النواب جلساته غدا بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة، ومشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار.

“النواب” يأخذ الرأي النهائي علي قانوني الرياضة والعلاوة الخاصة غدا

نصر: مجلس النواب يناقش قانون الاستثمار غدا

عربيا ودوليا.. سيطر الاحتفال بعيد العمال على مجريات الأمور في عدة دول، فقد وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى رئيس جنوب إفريقيا جيكوب زوما، أثناء حضوره مراسم الاحتفال بعيد العمال بمدينة بلومفونتين ما أسفر عن تعليق الحفل، كما أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن أمله أن تشهد الأشهر المقبلة حلولا للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في حياتهم وأن تستطيع الحكومة تنفيذ المطالب العمالية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية.

اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس جنوب أفريقيا بعيد العمال

الحريري يأمل في ايجاد حلول لمشاكل عمال لبنان

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