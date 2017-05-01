مظاهرات ومسيرات تعم دولاً عدة في عيدالعمال 2017/05/01 - 21:35 مظاهرات ومسيرات تعم دولاً عدة في عيدالعمال2017-05-01T21:35:21+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة تشجيعاً للشباب عربة صديقة للبيئة هدية من أبناء محافظة سوهاج لصاحبة عربة بيع البرجر مصر تحتفل بعيد العمال وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال
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