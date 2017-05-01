مصر تحتفل بعيد العمال 2017/05/01 - 21:09 مصر تحتفل بعيد العمال2017-05-01T21:09:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال جهود ضبط الأمن وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من فرقة تاهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط
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