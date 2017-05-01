نيويورك -رويترز

تاجيري هو الاسم الفائز في مسابقة لإطلاق اسم على زرافة صغيرة شاهد الملايين عبر الإنترنت ولادتها التي طال انتظارها في متنزه أنيمال أدفينتشر بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقال جوردن باتش مالك حديقة الحيوانات وهو يعلن اسم الزرافة على شبكة (إيه.بي.سي) اليوم الاثنين إن الكلمة السواحيلية اختيرت لمعناها الإيجابي لكن لا يبدو أن أحدا في المتنزه يملك قاموسا للغة السواحيلية كما يتحدث بها سكان شرق أفريقيا لأن ترجمة كلمة تاجيري تعني “الثري”.

وذكر باتش أن أبريل الام جمعت الكثير من الأموال من المشاهدين من جميع أنحاء العالم الذين تابعوا حملها الذي استمر 16 شهرا. وأضاف أن هذه التبرعات ستستغل لمساعي الحفاظ على البيئة وصيانة حظائر الزرافات في الحديقة.