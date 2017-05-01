القاهرة -أ ش أ

عقد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا و السيدة كريستيانا باسكا بالمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – الأمين التنفيذي

لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والوفد المرافق لها لاستكمال المناقشات حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الاطراف الرابع عشر للاتفاقية” كop14 ” بمدينة شرم الشيخ العام القادم وخاصة فيما يتعلق بالشق الوزارى رفيع المستوى بحضور الدكتور حمدالله زيدان رئيس اللجنة التحضيرية و نقطة الاتصال الوطنية للمؤتمر و الاستاذة ياسمين فؤاد مساعد الوزير للعلاقات الخارجية و التنمية المستدامة بالإضافة

الى ممثلى وزارة الخارجية و الجهات المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة.

واكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المؤتمر سيركز على قضايا حماية و إدارة التنوع البيولوجي و أساليب دمجها في القطاعات التنموية على مستوى العالم كالاقتصاد و الصناعة و الزراعة و السياحة وغيرها من القطاعات .

وأشار فهمى إلى أن لقاء اليوم يعد احد المباحثات التي تتم بين مصر و الاتفاقية لتحديد المهام وربطها بمؤتمر الأطراف السابق الذي عقد بالمكسيك والتالي بعد مصر والذي سيعقد في الصين عام 2020 حيث سيتم التنسيق بين الثلاث دول من اجل حماية التنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة مما يجعله حلقة الوصل بين ما تم مناقشته بمؤتمر الاطراف 13 والذى ناقش دمج قضايا التنوع البيولوجي بالسياحة والزراعه و مؤتمر الاطراف بالصين 15 عام 2020 و الذى سيناقش مراعاة قضايا التنوع البيولوجي بقطاع التعدين .

وأوضح فهمى أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي 14 سيسلط الضوء على دمج التنوع البيولوجي بالخطط الاقتصادية مما يعود بالفائدة علي المجتمعات حيث أن اى خلل بهذا التنوع يؤدى الي فقد الموارد بالإضافة الى ظهور العديد من المشاكل البيئية علي مستوي العالم .

واكد فهمى أن هذا المؤتمر يعد دفعة كبيرة للسياحة وتأكيد علي مكانة مصر ودورها الفاعل في استضافة فعالياته.

و اتفق الحضور على أن المؤتمر سيتضمن عددا من الفعاليات خاصة بالشباب ووسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة ورجال الصناعة والاعمال لربط تلك القطاعات و تعرفيها باهمية التنوع البيولوجي .

من جانبها اعربت كريستيانا بالمر عن سعادتها بالزيارة وبالترتيبات التي تقوم بها مصر للاعداد للمؤتمر والتي تميزت بها عن العديد من الدول التي سبقتها خاصة انها اول دولة بالشرق الاوسط والثانيه افريقيا التي تقوم بتنظيم المؤتمر و خاصة مع تزامنه بالاحتفال بمرور 25 عام علي توقيع الإتفاقية وهو ما يعزز اهميه المؤتمر.

وشددت بالمر علي أن التنوع البيولوجي لا يقل اهميه عن قضايا تغير المناخ مؤكدة أن دمج التنوع البيولوجي بالقطاعات التنموية يعد احد اساليب مواجهة اثار التغيرات المناخية.