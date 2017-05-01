أخبار مصر - سماء المنياوى

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح عن قافلة طبية متخصصة في العيون من مؤسسة بنك الشفاء المصري بالقاهرة يومي 21-22 /12/2016 بمستشفي مطروح العام ويومي 23-24 /12/2016 بمستشفي سيوة المركزي وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضي ومتوفر بها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأجراء العمليات الجراحية بالمجان .

كما أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح عن قافلة طبية لأمراض القلب من جمعية قلوب مصر بالقاهرة اعتبارا من 1 وحتي 3/5/2017 بمركز القلب بالمستشفي مطروح العام وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضي ومتوفر بها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأجراء العمليات الجراحية بالمجان

ومن جانبه وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة أعمال القافلة تحت أشراف مديرية الشئون الصحية وتوفير الاقامة والاعاشة وكافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان اكبر نسبة استفادة منها.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل الطبية بكافة مدن وقرى ونجوع المحافظة لتقديم خدمات علاجية لأبناء المحافظة في قلب الصحراء تحت رعاية مديرية الشئون الصحية بالمحافظة .