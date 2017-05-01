أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الاثنين عن إصابة ١٤مواطن في حادث‪ ‬انقلاب‪ ‬أتوبيس من اعلى الطريق الدائري أسفل نفق السلام باتجاه موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف الى انه تم نقل حالات الاصابة الى مستشفى السلام العام بمشاركة ١٢ سيارة اسعاف‪.‬

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى‪ .