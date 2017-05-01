اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار ابتداء من الجلسة العامة غدا.

واشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودا حقيقية وقامت بعمل تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس ايجابيا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع.

وذكرت الوزيرة، أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن ان القانون يراعي الابعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة، معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون.